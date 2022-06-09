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Общество9 июня 2022 13:35

Курску вручили памятный Меч Победы

Торжественная церемония прошла в Зале Славы Музея Победы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Меч Победы передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Меч Победы передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Архив "КП"

9 июня в столичном Зале Славы Победы состоялось торжественное событие – Курску, как городу воинской славы, вручили памятный Меч Победы, об этом у себя в социальных сетях рассказал мэр Игорь Куцак,

Меч главе Курска передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как отмечает Игорь Куцак, это событие – одно из самых знаковых в этом году, оно символизирующим вклад в Победу фронтовых и тыловых регионов в 77-й год Победы в Великой Отечественной войне.

Меч изготовили уральские оружейники из высоколегированной златоустовской стали. Его украшает растительный орнамент и дарственная надпись, а на другой стороне изделия высечены слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

- Поздравляю курян с получением символа общественного признания подвига, могущества и самоотверженности в годы Великой Отечественной войны. Это большая часть для меня лично и для всех нас! Мы должны помнить свою историю и гордиться ей, особенно в сегодняшних непростых реалиях, - говорит мэр Курска.