Курску вручили памятный Меч Победы

Меч Победы передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Архив "КП"

9 июня в столичном Зале Славы Победы состоялось торжественное событие – Курску, как городу воинской славы, вручили памятный Меч Победы, об этом у себя в социальных сетях рассказал мэр Игорь Куцак,

Меч главе Курска передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как отмечает Игорь Куцак, это событие – одно из самых знаковых в этом году, оно символизирующим вклад в Победу фронтовых и тыловых регионов в 77-й год Победы в Великой Отечественной войне.

Меч изготовили уральские оружейники из высоколегированной златоустовской стали. Его украшает растительный орнамент и дарственная надпись, а на другой стороне изделия высечены слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

- Поздравляю курян с получением символа общественного признания подвига, могущества и самоотверженности в годы Великой Отечественной войны. Это большая часть для меня лично и для всех нас! Мы должны помнить свою историю и гордиться ей, особенно в сегодняшних непростых реалиях, - говорит мэр Курска.