В Курске на Дериглазова горела квартира

Пожар повредил бытовую технику Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 июня в 11:12. Горела квартира на проспекте Анатолия Дериглазова.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №8, ПСЧ №2, СПСЧ № 1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии в 11:14 спасатели приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 11:24.

- В результате пожара повреждены вещи б/у и бытовая техника на площади 3 м2, - рассказывают в региональном ГУ МЧС,

К ликвидации пожара привлекались 28 человек и десять единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».