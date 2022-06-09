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Происшествия9 июня 2022 12:35

В Курске на Дериглазова горела квартира

Причина пожара устанавливается
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожар повредил бытовую технику

Пожар повредил бытовую технику

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 июня в 11:12. Горела квартира на проспекте Анатолия Дериглазова.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №8, ПСЧ №2, СПСЧ № 1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии в 11:14 спасатели приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 11:24.

- В результате пожара повреждены вещи б/у и бытовая техника на площади 3 м2, - рассказывают в региональном ГУ МЧС,

К ликвидации пожара привлекались 28 человек и десять единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».