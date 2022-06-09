Прапорщик из Курской области погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Трагическую новость сообщили в областной администрации Фото: материалы пресс-служб

Еще один курянин погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Прапорщик Денис Михайлов родился в Щиграх. В 2014 году решил служить по контракту.

- Он был настоящим патриотом Родины и отдал жизнь за нашу страну,– выражают соболезнования родным и близким Дениса в областной администрации.

Ранее КП сообщала, что 6 июня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Удары наносились по мосту и местным предприятиям.

Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода