На пожаре в Курской области погиб пенсионер

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении
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Сообщение о пожаре поступило в Курчатовский межрайонный следственный отдел 8 июня. Горела квартира на проспекте Коммунистическом в Курчатове.
Происшествие закончилось трагедией. Как сообщают в региональном СУ СК, в результате возгорания погиб хозяин квартиры – 70-летний мужчина. Проводится доследственная проверка, в ходе которой примут процессуальное решение.
В ходе проведенных первоначальных мероприятий было установлено, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
СУ СК РФ по Курской области призывает курян соблюдать правила пожарной безопасности.