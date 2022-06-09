На пожаре в Курской области погиб пенсионер

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении Фото: Архив "КП"

Сообщение о пожаре поступило в Курчатовский межрайонный следственный отдел 8 июня. Горела квартира на проспекте Коммунистическом в Курчатове.

Происшествие закончилось трагедией. Как сообщают в региональном СУ СК, в результате возгорания погиб хозяин квартиры – 70-летний мужчина. Проводится доследственная проверка, в ходе которой примут процессуальное решение.

В ходе проведенных первоначальных мероприятий было установлено, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

СУ СК РФ по Курской области призывает курян соблюдать правила пожарной безопасности.