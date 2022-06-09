Губернатор Курской области встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко

В этом году исполняется 20 лет соглашению о сотрудничестве Курской области и Белоруссии Фото: Архив "КП"

Губернатор Курской области Роман Старовойт находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Сегодня, 9 июня, глава региона встретился с Президентом Александром Лукашенко, о чем сообщил у себя в соцсетях.

- Сегодня в Минске встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсудил с главой государства, в каких сферах можем объединить усилия для развития наших экономик в реалиях беспрецедентного санкционного давления, - говорит губернатор.

В этом году исполняется 20 лет соглашению о сотрудничестве Курской области и Белоруссии. Совместный внешнеторговый оборот в 2021 году увеличился в полтора раза, а по итогам первого квартала 2022 года — почти на четверть к уровню прошлого года. По словам Романа Старовойта, курский и белорусский бизнес созрел к переходу от просто торговли к созданию и развитию совместных предприятий.

- Белоруссия готова поставлять в регион широкий перечень техники, продукцию по водоочистке, участвовать в капремонте и строительстве жилых домов. Мы можем помогать друг другу в сфере АПК. В структуре экспортных поставок Курской области в Белоруссию уже 44,5% занимают продовольственные товары, - заявляет глава региона.

Роман Старовойт поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и готовность к реализации совместных проектов.