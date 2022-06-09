В Курске изменится движение автомобильного транспорта

Об изменениях в движении сообщили в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре изменится движение автомобильного транспорта, сообщили вы мэрии.

Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства. С 20 июня вводится двустороннее движение на постоянной основе на участке от улицы Дзержинского до дома № 5 по улице Сосновской.

Участок от дома № 5 по улице Сосновской до перекрестка с улицей Красной Линией и Береговой остается без изменений односторонним по времени с 08:00 часов до 19:00 часов.

Кроме того, в связи с обращениями граждан и недостаточной ширины проезжей части на участке автомобильной дороги по улице Юности от 1-го Промышленного переулка по направлению ко 2-му Промышленному переулку вводится одностороннее движение с 27 июня.