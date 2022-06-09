Курск и Гомель подписали соглашение о сотрудничестве

Курская область укрепляет сотрудничество с Белоруссией Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 июня подписано соглашение о сотрудничестве между Курском и Гомелем, сообщили в мэрии.

Побратимские связи с Курском были установлены еще в 2004 году. В подписании документа принял участие министр связи и информатизации республики Беларусь Константин Шульган.

Соглашение придаст импульс всестороннему сотрудничеству между республикой Беларусь и Курской областью. Особое внимание будем уделять развитию сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах промышленности, градостроительства, городского и коммунального хозяйства, информационных технологий и инноваций, малого предпринимательства.

Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Под руководством главы региона в содружественном государстве работает курская делегация над укреплением торговых связей и кооперации с местными предприятиями.