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Общество9 июня 2022 8:09

9 июня курские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

Традиционно экзамен продлится 210 минут
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе полным ходом идут экзамены

В регионе полным ходом идут экзамены

Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 июня курские школьники сдают самый многочисленный единый государственный экзамен по выбору — обществознание.

В нем принимают участие 1057 выпускников текущего года и 33 учащихся средних профессиональных организаций, сообщили в мэрии Курска.

Традиционно экзамен продлится 210 минут. Он состоит из 25 заданий по 5 тематическим блокам: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право».

В ЕГЭ этого года не включено альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения.

Минимальный порог — 42 балла — самый высокий среди всех предметов.