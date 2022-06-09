9 июня курские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

В регионе полным ходом идут экзамены Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 июня курские школьники сдают самый многочисленный единый государственный экзамен по выбору — обществознание.

В нем принимают участие 1057 выпускников текущего года и 33 учащихся средних профессиональных организаций, сообщили в мэрии Курска.

Традиционно экзамен продлится 210 минут. Он состоит из 25 заданий по 5 тематическим блокам: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право».

В ЕГЭ этого года не включено альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения.

Минимальный порог — 42 балла — самый высокий среди всех предметов.