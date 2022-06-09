9 июня курские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

В регионе полным ходом идут экзамены
Фото: Светлана ВОЛКОВА
9 июня курские школьники сдают самый многочисленный единый государственный экзамен по выбору — обществознание.
В нем принимают участие 1057 выпускников текущего года и 33 учащихся средних профессиональных организаций, сообщили в мэрии Курска.
Традиционно экзамен продлится 210 минут. Он состоит из 25 заданий по 5 тематическим блокам: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право».
В ЕГЭ этого года не включено альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения.
Минимальный порог — 42 балла — самый высокий среди всех предметов.