Курская Коренская ярмарка откроется вечером 24 июня

Ярмарка будет работать три дня в местечке Свобода Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 24 по 26 июня в местечке Свобода Золотухинского района пройдет XXI Курская Коренская ярмарка. Она ежегодно собирает представителей из десятков регионов России, зарубежных стран. Ее посещают тысячи гостей.

Ярмарка традиционно связана с крестным ходом. Православные верующие следуют за чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной от Знаменского собора в пятницу утром, а уже после обеда святой образ встречают в Свободе.

Торжественное открытие Курской Коренской ярмарки запланировано на вечер 24 июня. После этого пройдет концерт с участием творческих коллективов Курской государственной филармонии. Также в пятницу состоятся Всероссийский форум по промышленному туризму и форум «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».

В субботу, 25 июня, начнут работу экспозиции зарубежных стран, регионов-партнеров, образовательных организаций, предприятий, профильных комитетов и не только. Гостей ждут в главном стационарном и четырех быстровозводимых павильонах: «Туризм и отдых», «Пищевая и перерабатывающая промышленность. АПК», «Промышленность и бизнес Курской области», «Комфортная среда для жизни».

Для посетителей ярмарки в это время на четырех улицах развернется торговля. Продукцию народных художественных промыслов и ремесел они смогут приобрести на Мастеровом проспекте, здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению традиционных курских сувениров. Можно также будет приобрести продовольственные и промышленные товары.

Местом отдыха и развлечения взрослых и детей на центральной площади станет благоустроенная зона фуд-корта и детская площадка рядом с ней, там же – главная сцена, где концертная программа будет продолжаться с утра до позднего вечера.

Гости увидят выставку сельхозтехники, животных, смогут побывать на мобильных комплексах проверки здоровья. Запланирована православная ярмарка, зрелищные соревнования механизаторов и косарей. Будет доступна полоса препятствий «Тропа богатыря», намечены творческие площадки организаций дополнительного образования, «День инвестора».

В воскресенье работа Курской Коренской ярмарки и экспозиций продолжится.

Все мероприятия ярмарки будут транслироваться в прямом эфире.