В Курской области от ковид погибла пенсионерка

В регионе выросло суточное число новых заражений Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 9 июня в Курской области с начала пандемии всего зарегистрирован 118 621 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 43 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 298 человек, на ИВЛ – восемь (шесть – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии скончались от ковид 2484 человека. В том числе за последние сутки - женщина 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 755 226 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 724 715.