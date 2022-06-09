"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 июня

Глава региона сообщил, что повышенный уровень террористической опасности позволил не допустить теракт на майских праздниках Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели — до 22 июня, - сообщил в соцсетях губернатор Курской области роман Старовойт. - Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщайте в полицию по номерам 102 или 112. Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках.