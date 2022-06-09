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Происшествия9 июня 2022 6:30

"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 июня

Он действует в регионе уже почти два месяца
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Глава региона сообщил, что повышенный уровень террористической опасности позволил не допустить теракт на майских праздниках

Глава региона сообщил, что повышенный уровень террористической опасности позволил не допустить теракт на майских праздниках

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели — до 22 июня, - сообщил в соцсетях губернатор Курской области роман Старовойт. - Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщайте в полицию по номерам 102 или 112. Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках.