В Курске пройдет всероссийский конкурс народных мастеров

Конкурс пройдет 11 и 12 июня Фото: Архив "КП"

Курян приглашают на ХIII Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». Мероприятия пройдут в Парке железнодорожников 11 и 12 июня, рассказывают в областной администрации.

Так, в эту субботу с 12:00 будет работать ярмарка авторских изделий конкурсантов, на которой можно будет приобрести глиняные игрушки, текстильные куклы, тканые пояса, лоскутные изделия, деревянную и гончарную посуду. Также для всех гостей конкурсанты устроят мастер-шоу.

12 июня с 09:00 в режиме реального времени мастера из 85 регионов страны за восемь часов создадут конкурсное изделие. Они продемонстрируют мастерство нескольких номинациях: глиняная игрушка, гончарство, печать по ткани, кружевоплетение, резьба по дереву, роспись по дереву/бересте, художественная обработка растительных материалов, ткачество поясов, текстильная кукла, художественный войлок, лоскутное шитье.

Помимо этого, в рамках конкурса состоится массовая карагодная пляска «Тимоня».

Вход свободный.