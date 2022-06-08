Продолжается ремонт моста через реку Моркость Курской области

Закончить ремонт должны до ноября 2022 года Фото: Архив "КП"

В региональном комитете транспорта и дорог сообщают о том, что начался второй этап ремонта моста через реку Моркость в Золотухинском районе. Работы проходят вблизи деревни Матвеевка. Протяженность объекта — 100 метров. Дорожники работают поэтапно, чтобы не перекрывать проезд транспорта к населенным пунктам.

- На мосту полностью демонтирована старая железобетонная конструкция, выполнен ремонт межбалочных швов, подферменников, шкафных стенок и переходных плит, - рассказывают в комитете.

На отремонтированной части уже уложили новый асфальт и обустроили барьерное ограждение. Скоро установят и перила. Сейчас специалисты начали обновлять вторую половину сооружения.

Полностью завершить ремонтные работы должны до ноября 2022 года.

Добавим, в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» впервые ремонтируют искусственные сооружения. Всего восстановят три переправы в Золотухинском и Октябрьском районах.