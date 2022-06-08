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Общество8 июня 2022 13:19

Пять курских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии

Стали известны результаты экзамена по трем предметам
Кристина ГОРБАТЕНКО
Выпускники 11-х классов получили первые результаты единого государственного экзамена

Выпускники 11-х классов получили первые результаты единого государственного экзамена

Фото: Архив "КП"

8 июня выпускники курских школ узнали свои результаты единого государственного экзамена по химии. Так, сразу пять школьников смогли набрать самый высокий результат – 100 баллов. Среди них — два выпускника гимназии № 44, по одному — из школ №№ 36,52,55. Четверо ребят являются претендентами на получение медали.

Напомним, экзамен о химии куряне сдавали 26 мая. 9 июня школьники будут писать ЕГЭ по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменный иностранный язык. 16 и 17 июня - устный иностранный язык, 20 и 21 июня – экзамен по информатике и ИКТ.

Добавим, сегодня также стали известны результаты ЕГЭ по литературе и географии.