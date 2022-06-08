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Происшествия8 июня 2022 12:40

В Курске нашли артснаряд

Взрывоопасный предмет обнаружили на улице Воздушной
Кристина ГОРБАТЕНКО
Артснаряд вывезли на полигон для уничтожения

Артснаряд вывезли на полигон для уничтожения

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что на улице Воздушной в Курске найден ВОП времен Великой Отечественной войны поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 8 июня.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, найден был артиллерийский снаряд калибром 81 мм. Он был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112».