Курянка пыталась продать детскую коляску, но лишилась 95 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, женщина разместила объявление о продаже детской коляски в интернете. Покупатель нашелся быстро, сказал, что деньги готов отдать не глядя, а забрать товар хотел чуть позже. Он попросил женщину написать номер карты, а затем и коды из СМС сообщений, якобы для того, чтобы завершить перевод.

Курянка, желая быстрее продать коляску, предоставила всю информацию, о которой ее просили. В итоге с карты женщины было списано 95 тысяч рублей.

Молодая мама обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут. Известно, что злоумышленники звонили из Челябинска.