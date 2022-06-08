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Общество8 июня 2022 11:43

Возле Курского онкоцентра ограничат остановку и стоянку транспорта

Изменения коснутся участка улицы Елисеева
Кристина ГОРБАТЕНКО
Скоро на участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена»

Скоро на участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена»

Фото: Архив "КП"

Совсем скоро возле Курского онкологического центра на участке улицы Елисеева нельзя будет оставлять свой автомобиль – ограничат стоянку и парковку, сообщают в региональном комитете транспорта и дорог. Соответствующие изменения внесены в проект организации дорожного движения.

Сообщается, что такие ограничения помогут устранить проблему несанкционированной парковки автомобилей посетителей медицинского учреждения, а также повысят уровень безопасности дорожного движения на этом участке автомобильной дороги.

В ближайшее время установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Напомним, в марте рядом с онкоцентром появилась временная парковка. Был расчищен и отсыпан щебнем участок на 234 парковочных места.