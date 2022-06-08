В Курской области горел жилой дом

Причина пожара устанавливается Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 8 июня в 12:39. В поселке Малиновый горел кирпичный жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №5 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытию спасатели локализовали пожар в 13:05 и приступили к незамедлительной ликвидации загорания.

- В результате пожара повреждена кровля жилого кирпичного дома по всей площади, - говорят в региональном ГУ МЧС.

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