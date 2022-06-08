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Деловой Курск8 июня 2022 9:12

В Курске благоустроят три сквера

Свои голоса за понравившиеся идеи отдали более 58 тысяч курян
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Курской области благоустроят несколько территорий

В Курской области благоустроят несколько территорий

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Куряне рассмотрели 14 дизайн-проектов для семи общественных территорий. Объекты будут реализовываться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщили в администрации региона.

В Курске преобразят скверы на площади Рокоссовского и улице Станционной, Парк Героев Гражданской войны. Жители области определили, какими в Железногорске станут Сквер воинской славы; в Курчатове – участок около Доски почета на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по улице Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей.

Свои голоса за понравившиеся идеи благоустройства отдали 58 476 жителей области.