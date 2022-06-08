В Курске пройдут мастер-классы по народным промыслам

Мероприятия проводит Центр народного творчества «Русь» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках общегородского творческого проекта «Курск — 2022. Лето в городе» Центр народного творчества «Русь» провел развлекательно-игровую программу для детей из цикла «Летняя смена».

Ребята отправились в путешествие по разным уголкам большой вымышленной планеты. Дети играли, танцевали, пели, разгадывали загадки.

«Летняя смена» ждет детей каждый вторник в 16:00 в парке имени Константина Рокоссовского. Там же каждый четверг в 16:00 работают мастер-классы по народным промыслам.

12 июня с 12:00 до 16:00 куряне смогут посетить военно-исторический фестиваль «Дружины Неполки», сообщают в областной администрации. Мероприятие пройдет в Золотухинском районе и будет посвящено эпохе раннего Средневековья периода IX-XI веков.

Гости фестиваля смогут увидеть выступления участников движения исторической реконструкции; купить сувенирную продукцию и другие изделия на разных ярмарках; покататься на лошадях и пони, а также посетить лучный тир. Помимо этого, на территории фестиваля будет располагаться таверна.