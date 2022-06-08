Курский облсуд 27 июня вынесет решение по резонансному делу

Дело слушалось в суде долгое время Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд вынесет итоговое решение по резонансному делу против восьми человек, обвиняемых в ряде умышленных преступлений.

- 7 июня в Курском областном суде выступил с последним словом подсудимый, которого обвиняют в девяти преступлениях, в том числе организации преступного сообщества. Подсудимый утверждал, что уголовное дело против него фальсифицировано и просил оправдать по всем пунктам предъявленного обвинения, - рассказали в ведомстве.

Остальные подсудимые выступили с последним словом ранее.

Заслушав последнее слово, суд удалился в совещательную комнату для постановления итогового решения по этому уголовному делу. Решение будет принято 27 июня 2022 года в 10:00, уточнили в облсуде.