Зв сутки ковид подтвердился у 40 курян

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8 июня в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 118 578 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 40 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 302 человека, на ИВЛ – 11 (восемь – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2483 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привит 754 636 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) –724 188.