В Курске отремонтировали памятник «Танкистам — героям Курской битвы»

В регионе есть немало монументов, посвященных Великой Отечественной войне
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске завершился текущий ремонт основания памятника «Танкистам — героям Курской битвы».
Как рассказали в комитете городского хозяйства, согласно муниципальному контракту проведены бетонные работы с армированием, демонтирована и уложена обратно гранитная плитка.
Помимо этого, рабочие уложили 16 квадратных метров новой гранитной плитки.
Полностью ремонт постамента запланирован на ближайшие годы.
Напомним, что памятник был установлен в августе 1987 года.