Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 6:46

В Курске отремонтировали памятник «Танкистам — героям Курской битвы»

Проведены бетонные работы с армированием
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе есть немало монументов, посвященных Великой Отечественной войне

В регионе есть немало монументов, посвященных Великой Отечественной войне

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершился текущий ремонт основания памятника «Танкистам — героям Курской битвы».

Как рассказали в комитете городского хозяйства, согласно муниципальному контракту проведены бетонные работы с армированием, демонтирована и уложена обратно гранитная плитка.

Помимо этого, рабочие уложили 16 квадратных метров новой гранитной плитки.

Полностью ремонт постамента запланирован на ближайшие годы.

Напомним, что памятник был установлен в августе 1987 года.