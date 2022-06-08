В Курске отремонтировали памятник «Танкистам — героям Курской битвы»

В регионе есть немало монументов, посвященных Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершился текущий ремонт основания памятника «Танкистам — героям Курской битвы».

Как рассказали в комитете городского хозяйства, согласно муниципальному контракту проведены бетонные работы с армированием, демонтирована и уложена обратно гранитная плитка.

Помимо этого, рабочие уложили 16 квадратных метров новой гранитной плитки.

Полностью ремонт постамента запланирован на ближайшие годы.

Напомним, что памятник был установлен в августе 1987 года.