На Петербургском экономическом форуме Курская область заключит соглашения на 37 миллиардов рублей

Делегацию региона возглавит Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, с 15 по 18 июня в Северной столице будет проходить Петербургский международный экономический форум. В мероприятии примет участие курская делегация во главе с губернатором Романом Старовойтом.

По информации вице-губернатора региона Алексея Смирнова, на форуме регион собирается заключить как минимум девять соглашений о сотрудничестве. Большинство из них - с инвесторами, а часть - с соседними регионами.

Предполагаемая сумма договоренностей - около 37 миллиардов рублей. Предварительные документы уже подготовлены.

- Хочу отметить, что соглашения будут не только рамочными, но и конкретными, то есть предусматривающими реализацию инвестиционных проектов по строительству новых промышленных объектов, - уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Главная тема ПМЭФ-2022 - «Новый мир – Новые возможности». Программа форума разбита на четыре тематических трека: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Инвестиции в развитие – инвестиции в человека», «Современные технологии человечества: создавая отечественное будущее».