В Курске судят гражданина Республики Руанда за покупку "травы"

Руандиец пока находится под стражей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Кировском районном суде назначено к рассмотрению уголовное дело против гражданина Республики Руанда. Его обвиняют в хранении наркотиков в значительном размере.

Из материалов дела следует, что 22–летний иностранец не работает и не имеет регистрации на территории РФ.

В феврале 2022 года по версии органов предварительного расследования через Интернет он договорился с неизвестными о покупке марихуаны на 20 тысяч рублей.

За наркотиками иностранец приехал в Москву, где получил забрал около 44 грамм "дури".

Иностранцу на время рассмотрения уголовного дела в суде продлен срок содержания под стражей, сказали в пресс-службе Курского облсуда.