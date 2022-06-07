В Курске судят гражданина Республики Руанда за покупку "травы"

Руандиец пока находится под стражей
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Кировском районном суде назначено к рассмотрению уголовное дело против гражданина Республики Руанда. Его обвиняют в хранении наркотиков в значительном размере.
Из материалов дела следует, что 22–летний иностранец не работает и не имеет регистрации на территории РФ.
В феврале 2022 года по версии органов предварительного расследования через Интернет он договорился с неизвестными о покупке марихуаны на 20 тысяч рублей.
За наркотиками иностранец приехал в Москву, где получил забрал около 44 грамм "дури".
Иностранцу на время рассмотрения уголовного дела в суде продлен срок содержания под стражей, сказали в пресс-службе Курского облсуда.