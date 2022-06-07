Губернатор Курской области 8 июня посетит Беларусь

Роман Старовойт возглавляет курскую делегацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 июня начинается официальный визит губернатора Курской области Романа Старовойта в Республику Беларусь. Губернатор возглавляет курскую делегацию.

- Основная задача наметить и реализовать новые возможности для сотрудничества региона с Республикой. В приоритете — укрепление торгово-экономических связей и кооперации, - сообщили в администрации Курской области.

В программе посещение выставочных площадок и предприятий. В их числе ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Белкоммунмаш», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и ряд других.

Кроме того, намечены встречи губернатора с первыми лицами союзного государства, Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь.