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Общество7 июня 2022 15:16

Новая школа на проспекте Клыкова в Курске готова на 40%

Закончить строительство планируют к концу 2022 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Школа рассчитана на 1000 мест

Школа рассчитана на 1000 мест

Фото: Архив "КП"

На проспекте Вячеслава Клыкова продолжается строительство новой школы на 1000 мест. В здании будет находиться 25-метровый бассейн, актовый зал на 500 мест, три спортзала, библиотека с читальным залом на 60 мест, столовая на 340 человек и 40 учебных классов.

В городской администрации отмечают, что готовность школы можно оценить более чем на 40%. Сейчас ведутся кровельные работы, отделка фасада, завершается устройство инженерных коммуникаций. Стройка идет в рамках национального проекта «Образование». Всего на строительные работы выделено 1,4 млрд рублей, из них 550 миллионов рублей – из федерального бюджета.

Отмечается, что темпы строительства высокие. До конца 2022 года объект планируют ввести в эксплуатацию.