Вертолет санавиации доставил из Курска в Москву восьмилетнего пациента

Мальчик страдал тяжелой почечной недостаточностью Фото: Архив "КП"

6 июня медики Курской областной больницы на вертолете санавиации доставили восьмилетнего мальчика в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова Минздрава России. Об этом рассказали в областной администрации.

Юный пациент проходил лечение в областной детской больнице. Из-за тяжелой почечной недостаточности ему потребовалась срочная специализированная помощь. Поэтому медики решили направить мальчика в Российскую детскую клиническую больницу для проведения заместительной почечной терапии и определения дальнейшей тактики лечения.

Путь до московской больницы занял около трех часов. Мальчика сопровождали врач и медбрат отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы.

Добавим, всего с начала года было совершено 45 вылетов вертолета санавиации, 45 пациентов эвакуировано, в том числе восемь детей.