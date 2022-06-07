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Общество7 июня 2022 13:56

Главврач Курской горбольницы №4 награжден орденом Пирогова

Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин
Кристина ГОРБАТЕНКО
В должности главного врача Курской горбольницы №4 Александр Лашин трудится с 1998 года

В должности главного врача Курской горбольницы №4 Александр Лашин трудится с 1998 года

Фото: материалы пресс-служб

В областной администрации сообщают о том, что Указом Президента России Владимира Путина орденом Пирогова награжден Александр Лашин. Врач получил почетную награду за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Дмитриевич Лашин – главный врач Курской городской клинической больницы №4. В этой должности он трудится с 1998 года. В 2003 году Указом Президента РФ Александру Дмитриевичу было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Добавим, орден носит имя русского хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова. Им награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, а также за заслуги в области медицины.