Курянин больше месяца лишал интернета жителей Сеймского округа

Мужчине может грозить до трех лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

15 раз курянин срезал дорогостоящие кабели на чердаках и в подвалах многоэтажек, рассказывают в региональном УМВД. Похищенное он сдавал в пункты приема лома. В итоге ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Задержать мужчину удалось благодаря записям камер уличного наблюдения, установленным у мест преступлений. Оказалось, он уже был трижды судим за кражи. На этот раз, чтобы доказать его вину потребовались дополнительные усилия.

- На местах преступления не раз находили биологические следы. Где-то мужчина порезался и оставил кровь, в другом месте обронил нож. Все улики направлялись на экспертизу ДНК. После задержания у подозреваемого взяли образцы, которые совпали с био следами, изъятыми ранее криминалистами, - рассказывают в УМВД.

Возбуждены уголовные дела, мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.