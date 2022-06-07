В Курске автомобиль сбил шестилетнего ребенка

Мальчика доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По сообщению регионального УГИБДД, 6 июня примерно в 20:25 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», во дворе дома №72/20 по улице Карла Маркса, сбил несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Всего 6 июня в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 15:30 в районе дома № 22 деревни Толмачево. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель 2006 года рождения, находясь за рулем мотоцикла «Regulmoto», не справился с управлением и врезался в препятствие.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.