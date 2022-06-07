В Курской области в реке утонул ребенок

Ребенок не умел плавать Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном ГУ МЧС, компания детей проводила время на реке Свапа в Дмитриеве. Место отдыха было необорудованным для купания, а сами ребята плавать не умели. Когда один ребенок на берег не выплыл, остальные решили сообщить о случившемся в службу спасения.

На место происшествия прибыли спасатели, однако предотвратить трагедию им не удалось. Через несколько минут поисков водолазы вытащили погибшего 12-летнего ребенка из воды.

В ГУ МЧС России по Курской области отмечают, что на берегу реки Свапа запрещающих купание знаков не было.

Добавим, на территории Дмитриевского района открыт официальный пляж. Всего в регионе в этом году будут работать 50 организованных мест отдыха у воды. Ежедневно на водоемах проводят специальные рейды и патрулирования.

Главное управление в очередной раз просит всех жителей и гостей региона соблюдать правила безопасного поведения у воды и не оставлять детей без присмотра. Телефоны службы спасения «101» и «112».