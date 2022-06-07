В курском поселке восстановили мост, разрушенный во время обстрела

О ходе работ сообщил губернатор региона
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В поселке Теткино Курской области восстановлен автомобильный мост через реку Сейм, поврежденный вчера во время минометного обстрела со стороны Украины 6 июня.
Продолжаются все другие ремонтные работы:
• замена кровли — на семи домах из 26;
• замена обычных стекол — в 32 домах из 44;
• установка стеклопакетов — 83 из 140;
• восстановление кирпичной кладки — две из трех стен.
- Все оставшиеся работы будут завершены в течение трех недель. Держу на личном контроле, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.