Курская область заняла четвертое место в экорейтинге

Лучшим индикатором в регионе стал информационно-психологический климат Фото: Светлана ВОЛКОВА

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации по итогам весны 2022 года. Уже более года Курская область уверенно занимает в нем четвертое место.

В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Лучшим индикатором в регионе стал информационно-психологический климат. Он отражает открытость сведений природоохранной тематики, показывает уровень информированности населения о последних событиях в сфере экологии.

Кроме того, положительно отмечены индикаторы среды обитания и биоресурсов, которые содержат сведения о состоянии всех биологических ресурсов области.