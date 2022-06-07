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Общество7 июня 2022 9:32

Курская область заняла четвертое место в экорейтинге

В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Лучшим индикатором в регионе стал информационно-психологический климат

Лучшим индикатором в регионе стал информационно-психологический климат

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации по итогам весны 2022 года. Уже более года Курская область уверенно занимает в нем четвертое место.

В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Лучшим индикатором в регионе стал информационно-психологический климат. Он отражает открытость сведений природоохранной тематики, показывает уровень информированности населения о последних событиях в сфере экологии.

Кроме того, положительно отмечены индикаторы среды обитания и биоресурсов, которые содержат сведения о состоянии всех биологических ресурсов области.