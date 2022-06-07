В приграничном районе Курской области проходят учебные стрельбы

Стрельбы проходят до трех часов дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 июня с 11.00 до 15.00 военнослужащие подразделений Российской Армии проводят учебные стрельбы на специальных полигонах Рыльского района.

- Прошу отнестись к этому с пониманием, - сказал глава Рыльского района Андрей Лисман.

В поселке Теткино Курской области, который был обстрелян в очередной раз ВСУ рано утром 6 июня, специалисты комитета ЖКХ региона сейчас определяют объемы ремонтных работ.

- Было прямое попадание через крышу в одну из квартир жилого дома. К счастью, никто из жителей не пострадал, почти все переехали к родственникам. Разрушения внушительные, но поврежденную часть дома возможно восстановить. А вот рядом стоящая хозяйственная постройка ремонту не подлежит, - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт. - Уже восстанавливают автомобильный мост через реку Сейм, завтра планируют все завершить. Жителям поселка будет оказана вся необходимая помощь.