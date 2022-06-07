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Здоровье7 июня 2022 7:10

За сутки у 32 курян подтвердился ковид

13 пациентов - на ИВЛ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе продолжают фиксировать случаи заражения

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 7 июня в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 118 538 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 32 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 315 человек, на ИВЛ – 13 (восемь – инвазивная, пять –неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2483 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привит 753 972 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 723 475.