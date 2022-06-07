В центре Курска перекрыли движение и горячую воду

В областном центре - сезон отключения воды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты генерирующей компании «Квадра» в рамках концессионного соглашения приступили к реконструкции участка муниципальных теплосетей на улицах Гайдара, Пионеров, Добролюбова, Софьи Перовской и Красной Армии.

Специалисты проведут замену старых труб на новые износостойкие со сроком службы более 40 лет, а также установят неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение труб при нагревании. Завершить ремонт планируется к 4 июля, сообщили в администрации региона.

На период реконструкции будет приостановлено движение транспорта на двух дорожных участках:

- по улице Гайдара - от Пионеров до Красной Армии,

- по улице Софьи Перовской - от Гайдара до Добролюбова.

Список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды, будет размещен на сайте ПАО «Квадра» и в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».