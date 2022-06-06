Возбуждено уголовное дело по факту обстрела территории Курской области

В поселке идут восстановительные работы Фото: СОЦСЕТИ

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Курской области.

По данным следствия утром 6 июня 2022 года украинские силовики с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей поселка Теткино Курской области осуществили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела повреждены автомобиль, нежилые постройки, а также мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет.

В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению, сообщили в ведомстве.