На плитах курского мемориала «Жертвам фашизма» заменят 20 звезд

В регионе хранят воинские традиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

На памятнике «Обелиск на месте расстрелов советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах» в «Соловьиной роще», который является объектом культурного наследия, расположено 48 мемориальных табличек, на 20 из них звезды утратили внешний вид, требуется замена или ремонт.

Ремонтные работы здесь проводило в 2019 году ООО «Облстройреставрация» по муниципальному контракту. Сейчас памятник в ведении комитета городского хозяйства.

- Так как это объект культурного наследия, комитет городского хозяйства должен заказать официальные документы и проектную документацию, по итогам которой определится, что установят вместо звезд, - сообщил председатель комитета городского хозяйства Курска Дмитрий Меркулов.

Чиновник считает, что на это уйдет примерно три месяца. Специализированная организация, которая отвечает за объекты культурного наследия, сделает предварительно макет. Она же решит, из какого материала изготовят новые звезды, рассказали в мэрии.