Изменится расписание некоторых пригородных поездов в Курской области

Пассажиры могут ознакомиться с изменениями в расписании на офсайте РЖД Фото: Светлана ВОЛКОВА

В график движения некоторых пригородных поездов Курской области будут внесены изменения в праздничные дни июня.

Так, пригородные поезда №6361/6362, 6362/6361 Курск – Ливны будут следовать согласно графика 13 июня, а 12 июня курсировать не будут; поезда №6506/6505, 6505/6506 Курск – Колпны выйдут в рейс 11 и 13 июня, а 12 июня будут выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее КП сообщала, что с 10 июня будет действовать программа бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны.

Обратиться за услугой смогут инвалиды и участники, военнослужащие последнего военного призыва Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на объектах ПВО в тот период, пояснили в администрации региона.