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Общество6 июня 2022 12:37

Курские ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси

Услуга будет действовать до конца 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На поездки можно будет потратить до трех тысяч рублей до конца года

На поездки можно будет потратить до трех тысяч рублей до конца года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 10 июня будет действовать программа бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны.

Обратиться за услугой смогут инвалиды и участники, военнослужащие последнего военного призыва Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на объектах ПВО в тот период, пояснили в администрации региона.

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону центра социального обслуживания населения или социального работника, прикрепленного к ветерану.

Если ветеран не знает номер соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: специалисты социальной службы сами свяжутся с ним до 10 июня 2022 года и помогут с заказом поездок.

Работник органов соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с указанием времени подачи и госномера автомобиля.

- Воспользоваться такси можно будет в Курске и Железногорске вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие его родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до трех тысяч рублей на человека, - рассказал заместитель председателя областного комитета цифрового развития и связи Евгений Медведев.