Курские ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси

На поездки можно будет потратить до трех тысяч рублей до конца года Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 10 июня будет действовать программа бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны.

Обратиться за услугой смогут инвалиды и участники, военнослужащие последнего военного призыва Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на объектах ПВО в тот период, пояснили в администрации региона.

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону центра социального обслуживания населения или социального работника, прикрепленного к ветерану.

Если ветеран не знает номер соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: специалисты социальной службы сами свяжутся с ним до 10 июня 2022 года и помогут с заказом поездок.

Работник органов соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с указанием времени подачи и госномера автомобиля.

- Воспользоваться такси можно будет в Курске и Железногорске вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие его родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до трех тысяч рублей на человека, - рассказал заместитель председателя областного комитета цифрового развития и связи Евгений Медведев.