7 июня в Курской области будет до +26

В Курскую область пришло лето Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 июня в регионе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 8-13 м/с. Температура - ночью 7-12°,днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 5000 – 7000 метров.

В Курске дорожники приводят в порядок городские улицы. От пыли и грязи моют остановки, тротуары, пешеходные ограждения, бордюры и дорожные знаки. Как сообщают в городской администрации, в уборке задействована 51 единица техники – для очистки проезжей части используют подметальные и поливочные машины.

Так, 6 июня рано утром убирали на улицах Ленина, Сумская, Дейнеки, Заводская, Комарова, Ольшанского, Косухина (от проспекта Энтузиастов до улицы Константина Воробьева), Студенческая, Бойцов 9-ой Дивизии (участок от улицы 50 лет Октября до проспекта Вячеслава Клыкова), проспект Вячеслава Клыкова, проспект Дружбы (участок от улицы 50 лет Октября до улицы Орловская), Майском бульваре, проспекте Энтузиастов, проспекте Хрущева.