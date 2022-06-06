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Здоровье6 июня 2022 11:15

За сутки у 27 курян подтвердился ковид

14 пациентов - на ИВЛ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 6 июня в Курской области всего зарегистрировано с начала пандемии 118 506 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 27 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 319 человек, на ИВЛ – 14 (восемь – инвазивная, шесть –неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2483 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привит 753 519 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 722 765.