За сутки у 27 курян подтвердился ковид

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 6 июня в Курской области всего зарегистрировано с начала пандемии 118 506 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 27 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 319 человек, на ИВЛ – 14 (восемь – инвазивная, шесть –неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2483 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привит 753 519 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 722 765.