Курянин повредил позвоночник при прыжке в реку

Парня извлекли из воды и оказали первую помощь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, первые выходные с начала купального сезона не прошли без происшествий. Так, на пляже в районе стадиона «Локомотив» на реке Тускарь 19-летний курянин решил прыгнуть в воду, в результате чего получил травму позвоночника. Сообщается, что молодой человек отдыхал с другом, они оба были пьяными. Однако мужчину удалось спасти. Спасатели вовремя извлекли его из воды, а затем ему оказали первую помощь.

- Если бы молодые люди отправились на какой-нибудь «дикий пляж», более вероятно, что инцидент бы закончился смертью мужчины. Ведь в необорудованных местах отдыха нет спасателей, которые могут прийти на помощь, - говорят в ГУ МЧС.

Добавим, в минувшие выходные в Курске работали оперативные группы по контролю обстановки на водных объектах. Специалисты проверили работу спасателей на пляжах, а также то, как отдыхающие соблюдают требования безопасности у водоемов.