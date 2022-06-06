Завершается ремонт участка трассы Курск-Поныри

Протяженность объекта – 5,1 км Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Работы на участке трассы Курск-Поныри в Золотухинском районе подходят к концу. Как сообщают в региональном комитете транспорта и дорог, осталось нанести горизонтальную разметку и установить дорожные знаки.

Протяженность объекта – 5,1 км. На сегодняшний день уже уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

- На нескольких участках трассы провели отбор проб дорожного покрытия для проведения лабораторных испытаний. Результаты будут известны в ближайшее время: по заключению будет понятно, насколько уложенная смесь соответствует нормативам, - говорят в комитете транспорта и дорог Курской области.

Если по итогам проверки возникнут какие-либо замечания — подрядчик должен будет их устранить.