Курянка перевела мошенникам 80 тысяч рублей

Мошенники создали фейковый сайт гостиницы Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, 49–летняя жительница Железногорска нашла в интернете сайт популярной гостиницы, подобрала номер для проживания с семьей на удобную дату. Оставалось только подтвердить бронирование и оплатить его полную стоимость.

На тот момент нужной суммы у женщины еще не было, поэтому она связалась с администратором, чтобы оформить рассрочку. Ей выслали ссылку, по которой она внесла первоначальный взнос в размере почти 80 000 рублей. Но он, как утверждали представители отеля, не прошел. Когда женщина начала задавать вопросы, ее номе заблокировали, а телефоны лже-организации, указанные на сайте, оказались недоступны.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда нашла в интернете официальный сайт гостиницы, который сильно отличался внешним видом, и позвонила по реальному номеру.

Полиция разыскивает мошенников.