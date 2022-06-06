Губернатор Курской области находится в командировке в ДНР

Роман Старовойт побывает на социальных объектах, где помощь региона нужна в первую очередь Фото: Архив "КП"

В своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сейчас находится в командировке в Донецкой Народной республике. Основная задача рабочей поездки познакомиться с Первомайским районом, над которым Курская область взяла шефство.

- Намерения нашего региона помогать в восстановлении муниципалитета закрепили юридически: с главой Администрации Первомайского района ДНР Борисом Трима подписал соглашение о сотрудничестве, - говорит глава Курской области.

Роман Старовойт планирует в течение дня побывать на социальных объектах, где помощь региона нужна в первую очередь.

- Знаю, много проблем в городах и селах Курской области. Но сейчас мы по-человечески не может бросить своих в сложной ситуации, - сказал губернатор.