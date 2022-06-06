Курские школьники сдают ЕГЭ по истории и физике

Курские школьники продолжают сдавать ЕГЭ Фото: Архив "КП"

6 июня 399 выпускников курских школ и 13 учащихся из средних профессиональных организаций сдают единый государственный экзамен по истории. В этом году время экзамена сократили до 180 минут, ранее он длился 235 минут.

Школьникам нужно будет выполнить 19 заданий, из них исключено историческое сочинение и включены элементы всеобщей истории. Минимальный балл, который можно набрать на ЕГЭ по истории – 32.

Сегодня куряне сдают и ЕГЭ по физике, сообщают в городской администрации. Этот экзамен сдают 367 выпускников текущего года и четыре учащихся среднего профессионального образования.

Время экзамена – 235 минут. Ребятам нужно будет выполнить 30 заданий трех уровней сложности. На экзамене разрешено использовать непрограммируемый инженерный калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций. Минимальный балл по физике – 36.