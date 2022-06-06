В ДТП под Курском пострадал годовалый ребенок

В результате ДТП скутер перевернулся Фото: Архив "КП"

Авария произошла 5 июня примерно в 13:40 в Солнцевском районе. Как сообщают в региональном УГИБДД, в поселке Солнцево на улице 1-я Пушкина пьяный мужчина 1993 года рождения не справился с управлением скутера и перевернулся. После чего он скрылся с места происшествия.

В результате ДТП несовершеннолетняя девочка-пассажир скутера 2021 года рождения получила ранения и была доставлена в больницу.

Всего за минувшие выходные в Курской области было зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Так, еще одна авария произошла в Курске на улице Кулакова. 5 июня примерно в 15:22, по предварительным данным, автомобиль «Лада Калина», под управлением водителя 1990 года рождения, столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находился водитель 1988 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лада Приора» 2021 года рождения получил ранения и был доставлен в больницу.