50-летний курянин зарезал своего знакомого

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла вечером 3 июня 2022 года. По версии следствия, пьяный 50-летний мужчина был в доме на проспекте Вячеслава Клыкова. Из-за личной неприязни он поругался со своим знакомым. В ходе ссоры курянин один раз ударил знакомого ножом в грудь, а затем скрылся с места преступления.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан, следователем перед судом вынесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - говорят в СУ СК России по Курской области.

Расследование уголовного дела продолжается.